Минобороны Японии: запущенная КНДР ракета могла достичь территории США

В японском Минобороны раскрыли данные о полёте северокорейской баллистической ракеты, запущенной 18 февраля.

В субботу Министерство обороны Японии опубликовало экстренной пресс-релиз, в котором сообщается, что войска Северной Кореи запустили межконтинентальную баллистическую ракету, которая пролетела 900 километров за 66 минут и упала внутри японской исключительной экономической зоны.

По данным Минобороны Японии, выпущенная КНДР ракета с учётом характеристик её полёта могла достичь континентальной территории Соединённых Штатов.