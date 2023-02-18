Минобороны Японии: запущенная КНДР ракета могла достичь территории США
2023-02-18 14:15
В японском Минобороны раскрыли данные о полёте северокорейской баллистической ракеты, запущенной 18 февраля.
В субботу Министерство обороны Японии опубликовало экстренной пресс-релиз, в котором сообщается, что войска Северной Кореи запустили межконтинентальную баллистическую ракету, которая пролетела 900 километров за 66 минут и упала внутри японской исключительной экономической зоны.
По данным Минобороны Японии, выпущенная КНДР ракета с учётом характеристик её полёта могла достичь континентальной территории Соединённых Штатов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей