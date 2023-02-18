Захарова: РФ готова к сотрудничеству с Молдавией несмотря на курс Кишинёва

Мария Захарова сообщила о готовности правительства России сотрудничать с властями Молдавии.

18 февраля сотрудник Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова публично заявила, что российское правительство готово к полномасштабному и двухстороннему сотрудничеству с Молдавией после того, как в данной стране сменилось правительство.

Вместе с тем Захарова отметила, что изменения молдавского правительства носит косметический характер, поскольку из 15 его членов 11 прежних политиков сохранили свои места.

Также Мария Захарова подчеркнула, что при процедуре смены правительства Молдавии его сотрудники допускали антироссийские высказывания, что демонстрирует несменяемость выбранного Кишинёвом курса.