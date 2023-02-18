Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин грубо ответил президенту Франции
2023-02-18 14:28
Евгений Пригожин популярно объяснил, что группа «Вагнер» не имеет отношение к российской армии, но защищает интересы тех, кого угнетает Запад.
Российский бизнесмен прокомментировал слова президента Франции о том, что группа якобы входит в состав Вооруженных сил России.
"Товарищ Макрон вы живете в мире иллюзий. Информации о том, что нас самом деле происходит у вас крайне мало. ЧВК "Вагнер" это частная компания. которая действовала и будет действовать по всеми миру, как бы вам и вашим американским друзьям не хотелось, чтобы было иначе", - сказал Пригожин.
Основатель ЧВК "Вагнер" подчеркнул, что благодаря бойцам группы ситуация в ДНР и ЛНР изменилась коренным образом.
Опубликовано: Максим Алексеев