Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин грубо ответил президенту Франции

Российский бизнесмен прокомментировал слова президента Франции о том, что группа якобы входит в состав Вооруженных сил России.

"Товарищ Макрон вы живете в мире иллюзий. Информации о том, что нас самом деле происходит у вас крайне мало. ЧВК "Вагнер" это частная компания. которая действовала и будет действовать по всеми миру, как бы вам и вашим американским друзьям не хотелось, чтобы было иначе", - сказал Пригожин.