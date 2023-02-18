Пригожин объяснил Макрону, что такое ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы объяснить особенности частной военной компании.

Ранее Макрон заявил, что ЧВК «Вагнер» официально вошла в состав российских Вооруженных сил.

Пригожин опроверг это заявление, отметив, что «Вагнер» - это частная армия, которая действует по всему миру.

Он также подчеркнул, что Эммануэль Макрон живет в мире иллюзий и не представляет, что происходит в Москве или в Африке.