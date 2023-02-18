Неправильно выбранные наушники, могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем

Даже одноразовое использование внутриканальных наушников приводит к появлению серных пробок и может вызвать воспалительный процесс.

Марина Паукова, кандидат медицинских наук, врач-сурдолог, отоларинголог ГУТА КЛИНИК, считает, что наушки-"капельки" совсем небезопасны.

Они заталкивают серу в слуховой проход, что вызывает воспаления и может привести даже к ухудшению слуха.

Как объяснил специалист, в слуховом проходе расположены хрящевая и костная части. Хрящевая подвижна и сама может выводить серу из уха.

Если грязь проникает глубже и закупоривает костную часть, механизм самостоятельного выведения серы из уха уже не срабатывает.

Любое постороннее тело в ухе недопустимо, в том числе наушники.

Нарушается естественная вентиляция слухового органа, повышается влажность, выделение серы усиливается, что ведет к появлению пробок.

Особенно повышается риск образования серных пробок в жаркую и влажную погоду.