Блинкен: Россия пытается дестабилизировать новое правительство Молдавии

Энтони Блинкен обвинил Россию в попытках дестабилизации работы нового молдавского правительства.

18 февраля американский госсекретарь Энтони Блинкен провёл переговоры с президентом Молдавии Майей Санду, в рамках которого публично обвинил российские власти в попытке дестабилизации нового молдавского правительства, назначение которого произошло накануне после отставки премьер-министра Натальи Гаврилицы.

Позднее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что администрация Москвы готова к плодотворному сотрудничеству с Кишинёвом и не пытается подорвать политические процессы внутри молдавской столицы.