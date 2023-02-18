Не только Иисус Христос: чем отличаются друг от друга ислам, буддизм и индуизм

Ислам, буддизм и индуизм являются самыми распространенными религиозными учениями на планете, но кардинально отличаются своим содержанием.

В исламе высший божественный дух представлен Всемогущим Аллахом. Среди пророков наиболее почитается Мухаммед, принесший людям Коран, святую книгу заветов, опираясь на которую и сегодня живут миллионы мусульман по всему миру.

Буддистская философия берет начало от полумифического принца Ситхарты, осознавшего всю неодолимую тяжесть земного бытия, когда он впервые покинул свой роскошный дворец. Философия буддизма это поиск гармонии, освобождения духа от нескончаемой цепочки перерождений путем медитации и духовных практик.

А вот вера индуистов построена на принципах, изложенных в древних ведических манускриптах и мифических сказаниях о противостоянии богов (Рамаяна). Индуисты также верят в реинкарнацию (перерождение душ). Их молитвы возносятся к десяткам самых различных божеств.