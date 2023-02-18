Шайло Джоли-Питт собирается стать танцовщицей и работать в шоу-бизнесе

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сейчас работает на нескольких работах, и зарабатывает в неделю около 14 тысяч долларов, но в приоритете у девушки танцы.

Несмотря на состоятельность родителей, Шайло Джоли-Питт предпочитает зарабатывать на жизнь самостоятельно. И делает это с успехом. Пока девушка еще не определилась точно с тем, чем будет заниматься в жизни, но активно пробует себя на различных поприщах.

Доход от ее подработок впечатляет. В неделю она может заработать до 14 тысяч долларов. Сюда входят услуги по репетиторству, работа в качестве ассистента продюсера в одном из фильмов, где снималась Анджелина Джоли, а также танцы. Им, по словам инсайдеров, Шайло уделяет особое внимание.

Она часто выкладывает свои хореографические эксперименты в соцсети, так что подписчики могут заметить, что Шайло очень талантлива. Но говорить о том, что она сделает карьеру профессиональной танцовщицы пока рано.

В одном дочь звездной пары определилась точно: она будет работать в шоу-бизнесе. У нее уже есть не одно предложение для работы в качестве модели. И дизайнеры предлагают неплохие деньги, которые можно потратить затем на собственные проекты. Но быть именно моделью Шайло пока не горит желанием.