Профориентационный психолог рассказала об ответственности за свою работу

Быть психологом для детей и подростков задача вдвойне ответственная, ведь приходится работать с людьми, у которых еще не наступила эмоционально-психическая зрелость, и они сами не могут разобраться со своими запросами.

Я работаю в гимназии в кабинете профессиональной ориентации, но даже мне бывает сложно разобраться в том, как на самом деле помочь молодому человеку с еще не до конца зрелой психикой принять такое на самом деле жизненно-важное решение, как выбор будущей профессии. Это, ведь, можно сказать, на всю жизнь.

Так что, дело это более чем ответственное. Старшие школьники бывают очень психически неустойчивыми. Кто-то готов принимать значимые, жизненные решения еще до момента достижения совершеннолетия, другие находятся в растерянности и даже иногда в панике, особенно, если на них еще давят родители. А такое явление отнюдь не редкость!

Так что приходится быть многофункциональным психологом, а в такой ситуации без грамотного руководства просто не обойтись. Поэтому я постоянно консультируюсь с коллегами, прохожу супервизию в области профориентации, ведь, когда думаешь, что от твоей работы жизнь человека может сложиться по-другому, это налагает обязательства, и ты уже не можешь легкомысленно относиться к своей работе.