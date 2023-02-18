МО РФ: ВСУ потеряли 20 бойцов и 4 гаубицы «Гвоздика» на Херсонском направлении

В российском Минобороны рассказали о потерях украинской армии на Херсонском участке ведения спецоперации.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что за сутки активных боевых действий в Херсонской области российские войска смогли ликвидировать двадцать украинских солдат и четыре самоходные гаубицы "Гвоздика".

Также в ведомстве отметили, что за день спецоперации войска России уничтожили порядка 150 солдат вооружённых сил Украины на Донецком направлении, реактивную установку залпового огня "Град" советского производства и САУ "Гвоздика".

Спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что ВС РФ установили контроль над Гряниковкой в Харьковской области.