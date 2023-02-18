Kyodo: Япония экстренно созвала заседание Совбеза из-за пуска ракеты КНДР

Японское правительство инициировало созыв заседания Совета национальной безопасности из-за пуска северокорейской ракеты.

Журналисты издания Kyodo уведомляют, что в Токио стартовало экстренное заседание японского Совета национальной безопасности в связи с пуском межконтинентальной баллистической ракеты со стороны КНДР. Премьер страны Фумио Кисида утверждает, что ракета Северной Кореи упала в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Также в Министерстве обороны Японии отметили, что выпущенная КНДР ракета могла достичь континентальной территории Соединённых Штатов.