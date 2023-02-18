Моравецкий: половина стран ЕС готова производить боеприпасы для Украины
2023-02-18 14:51
Матеуш Моравецкий сообщил о готовности европейских стран наладить производство боеприпасов для нужд украинской армии.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий публично заявил, что не менее половины государств-участников Европейского Союза готовы отказаться от программы закупки боеприпасов для армии Украины, инвестировав средства в собственное оружейное производство боевых снарядов для их передачи подразделениям ВСУ.
При этом Моравецкий отметил, что на последнем саммите Евросоюза представители лишь нескольких стран поддержали инициативу о производстве боеприпасов для Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей