Минюст Украины попросил ChatGPT создать закон о легализации проституции

Украинский министр юстиции Денис Малюська попросил нейросеть подготовить законопроект о легализации проституции в стране.

Возглавляющий Министерство юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что попросил нейросеть ChatGPT подготовить законопроект, предлагающий легализовать проституцию по всей территории украинского государства. По данным Малюськи, нейросеть смогла разработать проект закона за тридцать секунд.

После этого Денис Малюська пошутил о том, что из-на деятельности набирающей популярность в интернете нейросети украинский Минюст уже сегодня ожидают сокращения кадров.