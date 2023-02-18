23-летний певец Лил Нас Икс объявил в социальных сетях, что усыновляет двух кошек

Исполнитель "That's What I Want" объявил об усыновлении кошек в соцсетях, поделившись очаровательной фотосессией и написав в твиттере: "Я не их отчим, я отец, который сделал шаг вперед!"

На фотографиях двукратный обладатель премии "Грэмми" позировал в однобортном блейзере в коричневую полоску и брюках в тон из коллекции Moschino pre-fall 2023.

Он дополнил образ большим тюрбаном в коричневую полоску.

Две кошки также были одеты в одинаковые коричневые наряды с большими белыми кружевными воротниками.

Рэпер держит кошек на разных снимках, показывая их на камеру, и даже поделился снимком, на котором одна из кошек кладет лапу ему на нос и чешет его.

Лил Нас Икс также загрузил в свою историю в Instagram симпатичный снимок двух кошек, дремлющих в машине бок о бок.

При этом он не дал никакой информации о том, как познакомился с кошками и усыновил их.

Несколько знаменитостей поздравили нового владельца кошки в Instagram, в том числе Райан Теддер из One Republic, который прокомментировал это множеством огненных смайликов, и рэпер Ice Spice, который сказал: "Папа-кот 😍"