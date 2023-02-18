Премьер Польши Моравецкий: половина стран Евросоюза готовы производить боеприпасы для Украины
2023-02-18 15:15
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что половина государств ЕС готовы производить боеприпасы для Украины.
Он пояснил, что речь идет об организации совместных производств и их финансировании в максимальных объемах.
По словам Моравецкого, эту темы подняла премьер-министр Эстонии Кая Каллас, а число государств, согласных с таким подходом, увеличивается.
Он также напомнил, что на последнем саммите Евросоюза подобную инициативу поддерживали только несколько стран.
Опубликовано: Светлана Репина
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Эльза Ли
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