Премьер Польши Моравецкий: половина стран Евросоюза готовы производить боеприпасы для Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что половина государств ЕС готовы производить боеприпасы для Украины.

Он пояснил, что речь идет об организации совместных производств и их финансировании в максимальных объемах.

По словам Моравецкого, эту темы подняла премьер-министр Эстонии Кая Каллас, а число государств, согласных с таким подходом, увеличивается.

Он также напомнил, что на последнем саммите Евросоюза подобную инициативу поддерживали только несколько стран.