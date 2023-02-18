Глава Еврокомиссии призналась, что санкции против России разрабатывались еще до спецоперации
2023-02-18 15:33
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляей заявила, что разработка санкций против России началась за два месяца до начала спецоперации.
Она отметила, что Евросоюз и США готовили такие меры, исходя из ситуации вокруг Украины, когда СВО еще не началась.
При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что политики надеялись избежать применения ограничительных мер.
Ранее в Еврокомиссии анонсировали очередной пакет антироссийских санкций, уже десятый по счету.
Опубликовано: Светлана Репина
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Эльза Ли
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