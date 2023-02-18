Глава Еврокомиссии призналась, что санкции против России разрабатывались еще до спецоперации

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляей заявила, что разработка санкций против России началась за два месяца до начала спецоперации.

Она отметила, что Евросоюз и США готовили такие меры, исходя из ситуации вокруг Украины, когда СВО еще не началась.

При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что политики надеялись избежать применения ограничительных мер.

Ранее в Еврокомиссии анонсировали очередной пакет антироссийских санкций, уже десятый по счету.