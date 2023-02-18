Певица Рианна призналась, что материнство дается ей непросто

Исполнительница Рианна, недавно объявившая о своей второй беременности, призналась, что с рождением сына ей пришлось распрощаться с прежним образом жизни.

Певица разоткровенничалась в интервью с журналом Вог, где рассказала, что жизнь с маленьким ребенком это очень непросто. Она назвала безумием метаморфозу, в которой они с мужем зашли в больницу парой, а вышли семьей из трех человек.

Тяжелее всего, по словам певицы, ей даются ограничения, связанные со сном. А первые дни жизни малыша она назвала наиболее сложными. С ребенком практически нет возможности выспаться, и Рианна сказала, что это обстоятельство превращает тебя в настоящего зомби.

Приходится совершать механические действия, при этом от усталости мозг совершенно отключается, и возникает закономерный риск паранойи. А о прошлом образе жизни до родительства, когда ты мог действовать, как хочешь, можно просто забыть.