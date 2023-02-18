Lockheed Элвиса Пресли был продан за 260 тысяч долларов после того, как самолет провел 40 лет в пустыне

Один из частных самолетов Элвиса Пресли был куплен на аукционе через 40 лет после смерти легендарного артиста: его салон сохранился в идеальном состоянии.

При жизни у Элвиса Пресли было три самолета, один из которых он назвал в честь своей любимой дочери. Но речь сейчас пойдет не о нем, а о Lockheed, который артист приобрел в 1976 году. Но он не прослужил ему долго, поскольку Элвис покинул этот мир менее чем через год после покупки.

Стоимость самолета в 1976 году составляла 840 тысяч долларов. Долгие 40 лет борт простоял в пустыне под палящим солнцем, и, конечно, внешняя его часть порядком обветшала. Зато внутреннее убранство сохранилось в первозданном виде.

В салоне самолета есть диваны и кресла, обитые красным бархатом, и полы, покрытые дорогими коврами. Кроме этого, в декоративном оформлении используется настоящее золото. Из него сделаны пепельницы. В салоне есть телевизор, видеомагнитофон, плеер и порты для наушников.