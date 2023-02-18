Киркоров пожаловался на нездоровую обстановку в шоу-бизнесе

Певец Филипп Киркоров заявил, что в шоу-бизнесе царит нездоровая обстановка, отчего он изрядно устал.

Исполнитель Филипп Киркоров признался, что устал от эпатажа, заявив, что время хайпа для него закончилось. Звезда сцены намерен в ближайшее время изменить свой имидж, обратившись к истокам своего творчества.

Певец утверждает, что будет снова исполнять лирические композиции, подарившие ему успех в начале карьеры.

Во время откровений артист говорил о себе в 3-ьем лице, отмечая, что это признак психиатрии.

Киркоров заметил, что он и его коллеги находятся в шоу-бизнесе, где не совсем здоровая обстановка.