Директор Ночных снайперов Лариса Пальцева ушла из жизни в возрасте 50 лет. Она также работала с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Земфирой.

Директор группы "Ночные снайперы" Лариса Пальцева скончалась на 51-м году жизни, о чем информирует ТАСС.

Об уходе из жизни Пальцевой сообщила солистка музыкального коллектива Диана Арбенина в своем Телеграм-канале.

В 90-е ныне покойная трудилась в пресс-службе исполнителей Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. До 2001 года была пресс-атташе певицы Земфиры.

С осени 2001 года Пальцева - директором и тур-менеджер "Ночных Снайперов". Данный пост она оставила в декабре 2013 года, но вновь заняла его в сентябре 2017 года.