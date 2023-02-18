Вселенная помогает нам стать счастливыми, если мы идем ей навстречу

В погоне за сиюминутным удовлетворением насущных нужд мы редко задумываемся, по каким законам существует Вселенная, что происходит с ней на каждом этапе развития и каким образом это влияет конкретно на нас.

А не влиять столь могущественная сила не может, потому что мы по определению являемся ее частью, частью ее не только физического, материального, но и энергетического пространства. Поэтому такое умышленное или неумышленное их игнорирование вредит, прежде всего, нам самим.

Исключить себя из вселенского круговорота мы не можем, а идя против его движения, лишь попусту растрачиваем драгоценные силы, ибо сопротивление столь могущественному энергетическому полю просто бессмысленно. Да и нужно ли? Ведь мир существует для нас, и, если каждый из нас научится жить с ним в согласии, он сам преподнесет нам подарки, о которых мы в противном случае можем только мечтать.

А потому для счастья, нужно не сопротивляться законам Вселенной, а изучать их, развивая интуицию и чувственную сферу, ведь каждый из нас, если быть до конца честными, имеет в жизни то, чего заслуживает. Так, быть может, пора начать чувствовать, и жить в убеждении, что мы заслуживаем большего?!