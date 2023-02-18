Садальский заявил, что Абрамова, скончавшаяся 17 февраля 2023 года, сделала Высоцкого счастливым

Актер утверждает, что Абрамова очень любила своего мужа Высоцкого, но простила его и отпустила, когда тот ушел из семьи. Абрамова никогда не позволяла себе плохо говорить о экс-супруге.

По словам Садальского, Абрамова любила Высоцкого, не мучая.