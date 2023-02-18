Садальский заявил, что Абрамова, скончавшаяся 17 февраля 2023 года, сделала Высоцкого счастливым
2023-02-18 16:42
Актер Станислав Садальский убежден, что бывшая жена Владимира Высоцкого Людмила Абрамова, которая умерла 17 февраля 2023 года, дала возможность артисту быть счастливым.
Актер Станислав Садальский посвятил публикацию экс-супруге Владимира Высоцкого, актрисе Людмиле Абрамовой, которая ушла из жизни 17 февраля 2023 года на 84-м году жизни.
Садальский в своем Телеграм-канале сообщил, что был лично знаком с бывшей возлюбленной Высоцкого.
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Актер утверждает, что Абрамова очень любила своего мужа Высоцкого, но простила его и отпустила, когда тот ушел из семьи. Абрамова никогда не позволяла себе плохо говорить о экс-супруге.
По словам Садальского, Абрамова любила Высоцкого, не мучая.
Опубликовано: Наталья Гончарова