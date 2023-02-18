Число погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 40 642

Глава AFAD Юнус Сезер сообщил об очередном увеличении числа погибших при произошедших 6 февраля землетрясениях в Турции.

18 февраля глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер в ходе брифинга сообщил, что 40 642 человека стали жертвами смертоносных землетрясений в Турции.

Невзирая на рост числа погибших, спасатели до сих пор находят под завалами выживших после землетрясений.

Ранее телеканал TRT Haber сообщил, что спустя 296 часов после подземных толчков из-под завалов зданий в турецкой провинции Хатай спасли двух человек.