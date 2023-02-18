Telegram по популярности среди мессенджеров уступает только WhatsApp, об этом заявил Павел Дуров

Основатель компании написал в своем Телеграм-канале о том, что Telegram становится все более популярным у пользователей. Среди конкурентов он пока уступает только WhatsApp.

С 2018 по 2023 год мессенджер Telegram оставил позади себя Фейсбук и теперь является вторым по популярности у пользователей после WhatsApp.

Павел Дуров, основатель Telegram:

За последние 5 лет Telegram превзошел Facebook Messenger и стал самым популярным облачным приложением для обмена сообщениями.

Telegram сейчас уступает только WhatsApp и с каждым годом сокращает отставание. Неудивительно, что наши конкуренты обеспокоены!

Как сообщают в издании Inclient.ru, в прошлом году Телеграм был наиболее востребован в Индии - там его загружали 70,48 млн, на втором месте Россия (более 24 млн), потом идет США (свыше 20 млн), далее Индонезия (около 20 млн), на пятом месте - Бразилия (свыше 18,04 млн). Также Телеграм активно используют жители Беларуси, Украины, Казахстана.

В 2020 году основатель компании поставил цель противостоять цензуре в Иране и Китае. В этих странах Телеграм пока "блокируется на государственном уровне".