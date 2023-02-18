Брутян перестала скрывать беременность, выложив в сеть ролик в свой 27-й день рождения в обтягивающем платье

Супруга и коллега Павла Прилучного ЗепюрБрутян перестала скрывать, что ждет ребенка, выложив в соцсетях короткий ролик в обтягивающем платье в свой день рождения.

Актриса Зепюр Брутян, являющаяся супругой Павла Прилучного, перестала скрывать свое интересное положение, пряча живот под мешковатой одеждой.

В свой 27-й день рождения артистка выложила в соцсетях короткое видео, где задувает свечку на праздничном пирожном.

Одета звезда сериала "Клетка" в обтягивающее платье, демонстрирующее солидный срок беременности знаменитости.