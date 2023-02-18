Пригожин: ЧВК «Вагнер» не имеет никакого отношения к армии России

Российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» никогда не имела и не имеет никакого отношения к армии России.

18 февраля пресс-служба компании «Конкорд», со ссылкой на Евгения Пригожина, опровергла заявление президента Французской Республики Эммануэля Макрона о том, что ЧВК «Вагнер» якобы официально вошла в состав армии России.

Пригожин с уверенностью заявил, что Макрон живёт в мире иллюзий, ведь «ЧВК “Вагнер” никогда не имела и не имеет никакого отношения к российской армии».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подчеркнул, что «Вагнер» является частной армией, которая по всему миру защищает тех, кого унижал коллективный Запад.