Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в ближайшее время российские войска вернут под свой контроль город Херсон.

18 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, анонсировало скорое освобождение Херсона российскими войсками от гнёта киевского режима.

«Я думаю одно, что в ближайшее время, уже совсем скоро, Херсон будет снова в полном составе Херсонской области в Российской Федерации», — выразил свою уверенность в скором освобождении города Сальдо.

Отмечается, что с ноября прошедшего 2022 года правобережная часть Херсонской области контролируется Вооружёнными силами Российской Федерации.