Хаматова в слезах сообщила, что ее ждет в будущем

Известная актриса Чулпан Хаматова, пребывающая с начала СВО в Латвии, вся в слезах описала свое будущее.

Актриса Чулпан Хаматова в недавнем своем интервью заявила, что расстраивается из-за массы негатива в свой адрес.

Хаматова сообщила, что не видит себя на сцене больше из-за своего солидного возраста, и хочет заняться чем-то другим.

Знаменитость в слезах предположила, что, если бы сначала не выбрала профессию актрисы, то была бы намного счастливее, чем в настоящее время.