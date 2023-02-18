Бербок: Германия не поддержит территориальные уступки в обмен на мир в Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не намерена поддерживать территориальные уступки в обмен на мир в Украине.

18 февраля глава Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналена Бербок на Мюнхенской конференции заявила о том, что официальный Берлин не поддержит территориальные уступки России со стороны Украины в обмен на урегулирование украинского конфликта.

Бербок утверждает, что вывод подразделений Вооружённых сил Российской Федерации «со всех территорий Украины» является обязательным условием возможных переговоров Киева с Москвой.