Мать Валерии была экстренно госпитализирована в больницу
2023-02-18 18:00
Мать певицы Валерии Галина Перфилова угодила в больницу. Женщина призналась, что помощь ей понадобилась срочно.
Мать популярной российской исполнительницы Валерии Галина Перфилова угодила в больницу. В интервью изданию "Абзац" родительница знаменитости призналась, что нуждалась в экстренной помощи.
Перфилова сообщила, что состояние ее здоровья требовало срочной госпитализации.
Галина в настоящее время уже проходит лечение в учреждении здравоохранения.
Опубликовано: Наталья Гончарова