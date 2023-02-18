Мать Валерии была экстренно госпитализирована в больницу

Мать певицы Валерии Галина Перфилова угодила в больницу. Женщина призналась, что помощь ей понадобилась срочно.

Мать популярной российской исполнительницы Валерии Галина Перфилова угодила в больницу. В интервью изданию "Абзац" родительница знаменитости призналась, что нуждалась в экстренной помощи.

Перфилова сообщила, что состояние ее здоровья требовало срочной госпитализации.

Галина в настоящее время уже проходит лечение в учреждении здравоохранения.