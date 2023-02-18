Сунак: Британия первая поставит дальнобойное оружие Украине

Британский премьер Риши Сунак заявил, что Британия станет первой страной, которая поставит дальнобойное оружие Украине.

18 февраля премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что Великобритания первой поставит «вооружения дальнего радиуса действия» киевскому режиму.

Сунак также призвал участников Мюнхенской конференции удвоить военную поддержку Украины, заявив, что «истощение запасов вооружения в Европе не проблема, так как они предназначались для борьбы с Россией».