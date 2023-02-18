Поющая ведущая Ольга Бузова сообщила о выходе шоу "Новые звезды в Африке" на ТНТ.

Бессменная ведущая "Звезд в Африке" Ольга Бузова часто посвящает своих подписчиков в детали съемок реалити-проекта.

Бузова размещает на своей страничке снимки африканской природы, делится сведениями о животных, обитающих в этой местности.

На этот раз знаменитость сообщила о времени выхода первого выпуска нового сезона "Звезды в Африке".

По словам Бузовой, "Новые звезды в Африке" увидят свет уже в марте.

Участников проекта Ольга озвучивать не стала. Организаторы шоу раскрыли имена лишь 2-ух претендентов на главный приз, актеров Виталия Гогунского и Эвелину Бледанс.