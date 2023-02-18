Число жертв землетрясения в Турции выросло до 40,6 тысяч человек

Минздрав Турции обновил актуальные данные о количестве погибших в стране после серии землетрясений.

18 февраля турецкое Министерство здравоохранения со ссылкой на главу управления отделом по чрезвычайным ситуациям Юнуса Сезера сообщило, что на территории Турции в результате нескольких разрушительных землетрясений погибло не менее 40 642 человек, при этом более 108 тысяч жителей оказались ранены.

Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что произошедшее в государстве 6 февраля землетрясение является мощнейшим с 1931 года, поскольку его магнитуда составила 7,7 баллов.