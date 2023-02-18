Пригожин: ЧВК «Вагнер» и армия России никак не связаны

Евгений Пригожин сообщил об отсутствии связей между российской армией и "Группой Вагнера".

Основатель российской ЧВК "Wagner Group" Евгений Пригожин ответил на обвинения президента Франции Эммануэля Макрона, который накануне публично заявил, что Владимир Путин отрицал связь между данной частной военной кампанией и российскими войсками, однако данная ЧВК оказалась вовлечена в украинский конфликт.

Пригожин утверждает, что Макрон заблуждается, поскольку "Группа Вагнера" является частной армией и не имеет никакого отношения к регулярным войскам РФ.