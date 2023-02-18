Концерт Клавы Коки, запланированный на 20 февраля, отменен в Калуге
2023-02-18 18:22
Выступление известной российской исполнительницы Клавы Коки не состоится в Калуге.
Концерт популярной исполнительницы Клавы Коки, намеченный на 20 февраля в Калуге, не состоится.
Организаторы утверждают, что причиной отмены выступления стали технические проблемы, о чем сообщает издание "МК".
Мероприятие планировалось провести на площадке калужского Инновационно-культурного центра.
Организаторы не забыли напомнить зрителям, что они могут сдать билеты, получив за них деньги обратно.
Опубликовано: Наталья Гончарова