Концерт Клавы Коки, запланированный на 20 февраля, отменен в Калуге

Выступление известной российской исполнительницы Клавы Коки не состоится в Калуге.

Концерт популярной исполнительницы Клавы Коки, намеченный на 20 февраля в Калуге, не состоится.

Организаторы утверждают, что причиной отмены выступления стали технические проблемы, о чем сообщает издание "МК".

Мероприятие планировалось провести на площадке калужского Инновационно-культурного центра.

Организаторы не забыли напомнить зрителям, что они могут сдать билеты, получив за них деньги обратно.