Владимир Сальдо утверждает, что в недалёком будущем Херсон вновь будет контролироваться российскими военными.

Вечером субботы временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо публично заявил, что будучи главой региона, он часто получает вопросы о будущем Херсона в составе России. По мнению Сальдо, уже скоро Херсон снова будет находиться под контролем российских военных.

Известно, что ранее Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам референдума, однако позднее российские войска покинули Херсон в результате тактического манёвра Минобороны РФ.