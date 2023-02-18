Ван И: позиция Китая по Украине сводится к поддержке мирных переговоров

Глава китайского МИДа Ван И обозначил позицию официального пекина в отношении украинского конфликта.

Министр иностранных дел Китая Ван И утверждает, что китайское правительство выступает за скорейшее начало мирных переговоров между Украиной и Россией для завершения боевых действий в регионе, ввиду чего администрация Пекина будет всячески содействовать возобновлению переговорного процесса.

Также И отметил, что к концу февраля власти КНР представят подготовленный документ, в котором предлагаются пути по политическому урегулированию украинского кризиса.