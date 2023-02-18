Орбан заявил об отсутствии угроз для Европы и Венгрии со стороны России

Виктор Орбан уверен, что Россия не угрожает безопасности стран европейского региона.

18 февраля венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил с пресс-конференцией для журналистов, где заявил, что не считает, что Россия угрожает безопасности Европы и Венгрии в частности. При этом мнение европейских политиков о российской угрозе для стран ЕС Орбан назвал "гипотизой".

Также Виктор Орбан выразил уверенность в том, что боевые действия на территории Украины не увеличивают и не уменьшают риски использования ядерного оружия каким-либо государством.