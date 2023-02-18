Пушилин: бойцы «Вагнера» с боем освобождают каждый метр Артемовска

Денис Пушилин рассказал о продвижении российской группировки войск на Артемовском участке фронта в ДНР.

Вечером 18 февраля лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин публично заявил, что продвижение российских военных в Артемовске не даётся легко, поскольку освобождением города занимаются бойцы ЧВК "Вагнер", которые с боем освобождают каждый метр данного населённого пункта.

По данным Пригожина, представители "Вагнера" ведут борьбу за каждую постройку в Артемовске, однако об отступлении украинской армии из города говорить пока рано.