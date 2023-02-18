Белый дом: США не видят угроз в испытании ракеты КНДР, но осуждают его

В Белом доме выступили с критикой северокорейской армии за испытание межконтинентальной баллистической ракеты.

18 февраля сотрудник Совета нацбезопасности США Эдрианн Уотсон провёл брифинг на полях Белого дома, где публично заявил, что администрация Вашингтона не видит угроз для американского государства в испытательных пусках ракет со стороны Северной Кореи, однако правительство Штатов осуждает испытание МБК со стороны КНДР.

Примечательно, что в пресс-релизе Минобороны Японии от 18.02.23 утверждается, что выпущенная сегодня Северной Кореей ракета могла достичь территории Соединённых Штатов.