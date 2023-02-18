Издание "РИА Новости" сообщили о ликвидации украинского опорного пункта российскими артиллеристами.

Военкоры газеты "РИА Новости" взяли интервью у российского военного, состоящего в подразделении артиллерии Западного военного округа РФ на Донбассе. Респондент утверждает, что ежедневно артиллерийские расчёты России наносят огневое поражение украинским войскам на Сватово-Кременском направлении.

По словам опрошенного, накануне воздушная разведка передала артиллеристам сведения о местоположении опорного пункта ВСУ, после чего он был незамедлительно уничтожен.