Последний триместр беременности: как высыпаться и чувствовать себя хорошо
Конец беременности характеризуется значительным уменьшением длительности фазы глубокого сна, поэтому высыпаться женщине становится сложнее.
На последних месяцах беременности плод особенно активно растет, подготавливаясь., таким образом, к рождению, поэтому давление матки на все окружающие органы только усиливается. В связи с этим женщине становится крайне проблематично отыскать подходящую комфортную позу для сна. Некоторым даже приходится спать сидя. Мешать нормальному сну могут также и чрезмерно интенсивные движения плода.
В этот период можно воспользоваться естественными успокаивающими средствами такими как:
А) Выпить стакан молока с медом перед сном.
Б) Вдыхать успокаивающие ароматы (можно приобрести ароматические масла или сделать специальный мешочек с ароматными травами и класть его на подушку рядом с собой).
В) Совершать неторопливые прогулки перед сном.
Г) Ложиться спать в проветренной, свежей комнате.
Д) Надевать для сна удобную одежду или спать вовсе без нее.
Опубликовано: Эльза Ли