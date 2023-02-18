Последний триместр беременности: как высыпаться и чувствовать себя хорошо

Конец беременности характеризуется значительным уменьшением длительности фазы глубокого сна, поэтому высыпаться женщине становится сложнее.

На последних месяцах беременности плод особенно активно растет, подготавливаясь., таким образом, к рождению, поэтому давление матки на все окружающие органы только усиливается. В связи с этим женщине становится крайне проблематично отыскать подходящую комфортную позу для сна. Некоторым даже приходится спать сидя. Мешать нормальному сну могут также и чрезмерно интенсивные движения плода.

В этот период можно воспользоваться естественными успокаивающими средствами такими как:

А) Выпить стакан молока с медом перед сном.

Б) Вдыхать успокаивающие ароматы (можно приобрести ароматические масла или сделать специальный мешочек с ароматными травами и класть его на подушку рядом с собой).

В) Совершать неторопливые прогулки перед сном.

Г) Ложиться спать в проветренной, свежей комнате.

Д) Надевать для сна удобную одежду или спать вовсе без нее.