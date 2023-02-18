Актриса Оксана Акиньшина прилетела в США на отдых

Актриса Оксана Акиньшина покинула Россию и прилетела в Нью-Йорк, чтобы отдохнуть, и выложила трогательные кадры с прогулок.

Недавно в социальных сетях актрисы Оксаны Акиньшиной появились новые фотографии с геометкой Нью-Йорк. На них видно, что актриса отлично проводит время в Центральном парке, где уже начинает просыпаться природа. В уютном бежевом пальто блондинка выглядит особенно мило и трогательно.

Поклонники немедленно забросали публикацию комментариями с предположениями о том, что Акиньшина проводит время в Нью-Йорке не одна, а со своим возлюбленным Данилой Козловским, тоже актером.

Но никто из пары не комментирует слухи о возможном романе. Об отношениях знаменитостей можно только догадываться по тому, что в последнее время их часто можно увидеть вместе на мероприятиях. Так, Козловский и Акиньшина вместе отдыхали в Турции осенью 2022 года, а в январе 2023 посетили премьеру фильма Раневская.