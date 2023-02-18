Лидеры G7 пригрозили странам, помогающим армии России

Главы "Группы Семи" обратились к правительствам государств, которые оказывают поддержку российским войскам.

18 февраля пресс-служба "Большой семёрки" сообщила, что лидеры государств G7 предупреждают третьи страны о последствиях оказания военной помощи России, а также поддержки Москвы в её попытках обойти западные санкции после начала спецоперации на территории Украины.

В заявлении глав государств G7 утверждается, что страны, которые откажутся прислушиваться к подобным предостережениям будут вынуждены "заплатить высокую цену".