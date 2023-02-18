Сунак и Харрис назвали спецоперацию в Украине «глобальной войной»

Риши Сунак и Камала Харрис считают глобальной войной российско-украинский конфликт.

Пресс-служба правительства Великобритании уведомляет, что британский премьер-министр Риши Сунак и вице-премьер США Камала Харрис провели рабочую встречу на Мюнхенской конференции по безопасности, где сошлись во мнении, что начатая Владимиром Путиным специальная военная операция в Украине является "глобальной войной".

По мнению Харрис и Сунака, российская СВО угрожает мировой безопасности в сфере продовольствия и энергетики, а также подрывает функционирование норм международного права.