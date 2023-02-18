Пасечник: почти все боеприпасы ВСУ долетают до Сватово и Кременной

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о сложной ситуации рядом с населёнными пунктами Сватово и Кременная.

18 февраля временно исполняющий обязанности лидера Луганской Народной республики Леонид Пасечник публично заявил, что рядом со Сватово и Кременной в ЛНР сложилась крайне непростая ситуация, что обусловлено близостью данных городов к линии соприкосновения с силами противника.

По данным Пасечника, ввиду близкого расположения подразделений ВСУ к линии разграничения почти все виды боевых снарядов украинской армии долетают до Кременной и Сватово.