Писториус: Запад должен показать России силу из-за бесполезности санкций

Борис Писториус призвал лидеров западных стран прибегнуть к демонстрации силы в отношении Москвы.

В субботу министр обороны Германии Борис Писториус выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где публично заявил, что главы стран коллективного Запада обязаны продемонстрировать свою силу России, поскольку антироссийские санкции и дипломатические методы не смогли изменить выбранный Владимиром Путиным курс.

Также Писториус отметил, что западные государства должны приложить максимум усилий для того, чтобы войска Украины одержали победу в конфликте с РФ.