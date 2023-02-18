BFMTV: в ТЦ Парижа началась массовая паника после падения человека с высоты

В парижском торговом центре началась массовая паника среди его посетителей, которые поспешили покинуть пределы ТЦ.

Вечером 18 февраля журналисты телеканала BFMTV сообщили, что в парижском районе Дефанс началась массовая паника среди посетителей торгового центра. По одной из версий, панику вызвали звуки выстрелов в заведении, после чего люди попытались выбежать из ТЦ, а полицейские начали спецоперацию.

Другие же источники утверждают, что причиной массовой паники в торговом центре Парижа стало падение человека с высокого этажа, а звук падения был перепутан посетителями ТЦ с выстрелом.