Нидерланды ограничат число российских дипломатов, выслав 10 сотрудников

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра утверждает, что количество российских дипломатов в стране будет сокращено.

18 февраля телеканал NOS показал фрагмент выступления нидерландского министра иностранных дел Вопке Хукстра, который публично заявил, что правительство Нидерландов решило ограничить количество российских дипломатов в стране, обязуясь выслать порядка десяти чиновников из РФ за пределы государства.

При этом Хукстра отметил, что причиной высылки российских дипломатов является их возможная причастность к ведению разведывательной деятельности.