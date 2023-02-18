Фердинанд Демара уникальный человек, который вошел в историю как «великий самозванец»

Родившийся в 1921 году американец Фердинанд Демара вошел в историю как «великий самозванец». За свою жизнь он сменил множество имен и профессий.

во многих из которых добивался успеха благодаря феноменальной памяти и умению располагать к себе людей.

Так, во время Корейской войны он выдал себя за хирурга Джозефа Кайра и получил место врача на борту канадского эсминца. Он предотвратил эпидемию на корабле за счет щедрого использования пенициллина.

Ему также пришлось продемонстрировать свои способности, когда на борту оказалось 16 раненых. Пока помощники готовили пострадавших к операциям, Демара в спешном порядке штудировал учебник по хирургии. В итоге никто из тех, кого он прооперировал, не умер.

Информация об одном из этих эпизодов появилась в газете, где на нее наткнулась мать настоящего доктора Кайра. Хотя Демара бал разоблачен, против него не выдвигали обвинения, и он смог вернуться на территорию США.

Демара рассказывал о том, что в любой организации есть свободные ресурсы и власть, которые можно присвоить, ни у кого их не отнимая.

Расширять свои властные полномочия нужно не за счет возможностей других, а открывая что-то новое. Демара придерживался двух принципов: «Пусть доказывает тот, кто обвиняет» и «Если ты в опасности — атакуй».

За свою жизнь он успел побывать инженером-строителем, заместителем шерифа, помощником начальника тюрьмы, специалистом по прикладной психиатрии, адвокатом, монахом, редактором и учителем.

Демара даже основал колледж, который и сейчас существует в Соединенных Штатах и превратился в университет Уолша.